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Eşleşmeler belli oldu

ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi yapıldı. Tek maç üzerinden 2 Ocak 2024’te oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak’ta Balıkesir’de düzenlenecek. Eşleşmeler şöyle: Fenerbahçe-Nesibe Aydın, Galatasaray-ÇBK Mersin, Beşiktaş-İzmit Belediyespor, Emlak Konut-OGM Ormanspor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Eşleşmeler belli oldu
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı. Tek maç üzerinden 2 Ocak 2024'te oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak'ta Balıkesir'de düzenlenecek. Eşleşmeler şöyle: Fenerbahçe-Nesibe Aydın, Galatasaray-ÇBK Mersin, Beşiktaş-İzmit Belediyespor, Emlak Konut-OGM Ormanspor.
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