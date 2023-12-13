Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - GALATASARAY EKMAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Galatasaray Ekmas basketbol maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.