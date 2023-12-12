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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg deplasmanına çıkacak

Son dakika sppor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya'da EWE Baskets Oldenburg'un konuğu olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:06
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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg deplasmanına çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Çarşamba Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.

EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.

Avrupa'da 260. karşılaşma

Avrupa kupalarında 260. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 614 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 71 sayı gördü.

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