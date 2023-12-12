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Melikgazi Basketbol Movistar Estudiantes’i konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turu ilk maçında yarın kendi evinde İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes’i konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:12
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Melikgazi Basketbol Movistar Estudiantes’i konuk edecek

Eurocup Women'de grup aşamasını geçerek son 32 takım arasına kalan Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın kendi evinde İspanya ekibi Movistar Estudiantes ile son derece önemli bir maça çıkacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. 13 Aralık'ta oynanacak mücadeleyi sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kayseri ekibi, taraftarının desteği ile ikinci maç için avantajlı bir skor elde edebilmek için parkeye çıkacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol mücadele ettiği F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, Movistar Estudiantes ise yer aldığı K Grubu'nu lider olarak bitirmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 21 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

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