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Galatasaray Ekmas 80-82 Bursaspor İnfo Yatırım (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Ekmas konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'a 82-80 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 21:48
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Galatasaray Ekmas 80-82 Bursaspor İnfo Yatırım (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'a 82-80 yenildi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligde 3'ü üst üste olmak üzere toplamda 5. yenilgisini yaşadı. Yeşil-beyazlılar ise 5. kez galip geldi.

Konuk takımda Floyd 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Floyd'un yanı sıra 20 sayı üreten Hamilton, galibiyette başrolü oynadı.

Galatasaray'da ise 15'er sayıyla mücadele eden Walden ve Sadık Emir Kabaca'nın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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