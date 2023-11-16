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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Son dakika spor haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın perdesi 17 Kasım'da oynanacak tek maçla açılacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:52
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 8. hafta heyecanı 17 Kasım'da Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

17 Kasım Cuma

19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

19 Kasım Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20 Kasım Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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