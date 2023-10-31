Bizimkiler parkede

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, bugün İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak. Trento kentindeki karşılaşma 22.00'de başlayacak. Türk Telekom, Her iki takımın ligde birer galibiyeti, üçer mağlubiyeti bulunuyor. F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacak. Mosir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Polonya ekibi ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.