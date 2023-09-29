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Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 22:02
Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-88 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz'un sayılarıyla 6-0 öne geçti. ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilen periyodun kalan bölümünde Bouteille ve Cavanaugh'la etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, Hadi Özdemir ve Bouteille ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasını 38-32 galip durumda geçti. Terry ve Cruz'la etkili olan rakibi karşısında Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

İkinci yarının başında 47-47 beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 54-53 öne geçmesine rağmen, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girildi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla çekişmeli başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Cruz, Bahçehir Koleji'nde ise Taylor'un etkili oldu. Müsabakanın son 5 dakikasına konuk ekibin 75-74 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde pota altında Russell ve Cruz ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayan rakibi karşısında müsabakadan 90-88 galip ayrıldı.

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