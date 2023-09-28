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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde perde Manisa'da açılıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yarın oynanacak maç ve geri kalan fikstür ise şöyle...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 11:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde perde Manisa'da açılıyor

Ligde 2023-2024 sezonu ilk haftası yarın yapılacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

30 Eylül Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)

18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)

1 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (İzmir ENKA)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

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