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TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu A Milli Takım davetine katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:38
TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım davetine katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi.

TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"A. Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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