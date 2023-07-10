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Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U20 ile İtalya U20 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00
Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U20 Milli Takımı'mız, İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - İtalya U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U20 - İTALYA U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U20 - İtalya U20 maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'de FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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