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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:38
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkoğlu, TBF'de yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım. Ülkemizi vuran deprem felaketlerinin ardından bu yıl toplumsal yardımlaşmaya ve dayanışma ruhuna her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bir bayramı karşılıyoruz. Bu nedenle birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin birbirine her zamankinden daha çok yardım ettiği Kurban Bayramı'nın anlamı hepimiz için daha büyük. Bütün yaraları birlikte saracak, ihtiyacı olanların bu yıl da beraber yanında olacağız. Milletimize ve bütün İslam alemine sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum.

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