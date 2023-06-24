Haberler Basketbol Buğrahan Tuncer Galatasaray Nef'te

Buğrahan Tuncer Galatasaray Nef'te

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 19:34
Buğrahan Tuncer Galatasaray Nef'te

Sarı-kırmızılı ekibin, Buğrahan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uzun yıllardır Anadolu Efes forması ile izlediğimiz ve bu süre boyunca takımı ile 2 THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan, kariyeri boyunca 31 kez A Milli olmak üzere toplamda 111 kez milli formayı giyen ve çocukluk yıllarından itibaren Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması! Ailesi sosyal medya hesabından paylaştı...
Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti!
Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi
Wanda Nara'dan flaş hamle! G.Saray'a haber gönderdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'ten pivot transferi!
Anadolu Efes transferi açıkladı!
97. Gazi Koşusu ne zaman 2023?
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni dinamosunu Juve'de buldu! F.Bahçe yeni dinamosunu Juve'de buldu! 18:36
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer savaşı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer savaşı! 18:26
Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi 18:23
İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması! İnegölspor'dan Sergio Ramos açıklaması! 16:42
Son Gazi Koşusu şampiyonu açıkladı: Bu sene de kazanacağız Son Gazi Koşusu şampiyonu açıkladı: Bu sene de kazanacağız 16:38
"Büyük jokeylerin arasında yarışmak çok gurur verici" "Büyük jokeylerin arasında yarışmak çok gurur verici" 16:33
Daha Eski
Wanda Nara'dan flaş hamle! G.Saray'a haber gönderdi Wanda Nara'dan flaş hamle! G.Saray'a haber gönderdi 16:30
Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi... Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi... 15:43
G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi 15:38
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam 08:27
Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 09:21
Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi 09:24