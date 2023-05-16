Anadolu Efes 96 - 91 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu ÖZET)

Karşılaşmanın ilk periyodu, her iki ekibin üçlüklerden bulduğu sayılarla geçti. Larkin, Zizic ve Clyburn'dan gelen üçlüklerle ilk 5 dakikayı 13-9 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci bölümde Fenerbahçe Beko'dan Pierre, Hayes-Davis ve Calathes'in çoğu üçlüklerden gelen sayılarına engel olamadı. Yüksek skorlu ilk periyot, 28-28 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Clyburn, Micic ve Furkan Haltalı'dan gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 37-34 önde bitirdi. Metecan Birsen ve Samet Geyik'in iyi oyunuyla bitime 3 dakika kala skoru eşitleyen (39-39) sarı-lacivertliler, üçlük atışlar bulan Wilbekin ve Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla devreye 49-47 üstün giren taraf oldu.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya Hayes-Davis ve Dorsey'in elinden bulduğu üçlüklerle 51-58 önde başladı, ev sahibi ekip de Zizic ve Larkin'le cevap verdi. İlk 5 dakika 59-62'lik skorla konuk ekip lehine geçilirken, Clyburn'un peş peşe üçlükleriyle toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-72 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda çarpışarak sakatlanan Metecan Birsen ve Micic, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Çekişmeli geçen son periyodun ilk bölümünde, konuk ekip, özellikle Motley'in mücadelesiyle iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Anadolu Efes, Larkin, Clyburn ve Furkan Haltalı'dan bulduğu pota altı sayılarıyla son bölüme 6 sayılık farkla (85-79) önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 96-91'lik skorla galip ayrıldı.

TÜRK TELEKOM 29 YIL SONRA LİDER BİTİRDİ

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 29 yıl sonra lider bitirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 96-91 yenmesiyle Türk Telekom, son maçlar öncesi normal sezonu birinci sırada bitirmeyi garantiledi.

İkili averajda Fenerbahçe Beko'nun önünde olan başkent temsilcisi, son maçta Aliağa Petkim'e yenilse bile sezonu zirvede tamamlamış olacak.

Türk Telekom, bu başarıyı ise tam 29 yıl sonra tekrarladı. Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu.

Geçen sezon play-off'a dahi kalamayan Türk Telekom, başantrenör Erdem Can yönetiminde play-off'lara sezonun lideri olarak girecek.