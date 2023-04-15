Gaziantep Basketbol 96 -78 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef'i 96-78 yendi.

Gaziantep temsilcisi bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Frankamp, Dotson ve Egbunu'nun etkili performansıyla ilk periyodu 27-14 üstün geçti.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, hücumda topu kötü kullanan ve iyi savunma yapamayan Galatasaray Nef karşısında 18. dakikada farkı 20 sayıya (46-26) çıkardı. Gaziantep temsilcisi, soyunma odasına da 48-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada baskılı başlayan Galatasaray Nef, üst üste bulduğu basketlerle 26. dakikada tamamlanırken, farkı 4 sayıya (55-51) indirdi. Egbunu'nun boyalı alandaki basketleriyle rakibinin hızını kesen Gaziantep Basketbol, son periyoda da 63-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Dotson ve Can Uğur Öğüt ile skor bulan Gaziantep Nef, 34. dakikada farkı 11 sayıya (74-63) çıkardı. Caloiaro'nun bireysey çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Galatasaray Nef karşısında dış atışlardan üst üste basketler bulan Gaziantep Basketbol, son iki dakikaya 87-75 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Gaziantep ekibi, müsabakadan 96-78 galip ayrıldı.