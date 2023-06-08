PINAR KARŞIYAKA TÜRK TELEKOM MAÇI CANLI İZLE 📺 | Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom basketbol maçıyla devam ediyor. Yarı final 3. maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka - Türk Telekom basketbol maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.