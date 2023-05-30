Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Frutti Extra Bursaspor ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRUTTI EXTRA BURSASPOR - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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