Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında F.Bahçe, evinde TOFAŞ'ı 93-78 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finalie yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da oynanacak. Çeyrek finalin diğer maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.
TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında F.Bahçe, evinde TOFAŞ'ı 93-78 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finalie yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da oynanacak. Çeyrek finalin diğer maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.