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Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında F.Bahçe, evinde TOFAŞ'ı 93-78 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finalie yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da oynanacak. Çeyrek finalin diğer maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe Beko seride öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında F.Bahçe, evinde TOFAŞ'ı 93-78 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finalie yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü Bursa'da oynanacak. Çeyrek finalin diğer maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.
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