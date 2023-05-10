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Türk Telekom 106-91 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Galatasaray Nef'i 106-91 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 20:11
Türk Telekom 106-91 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Galatasaray Nef'i 106-91 mağlup etmeyi başardı.

Müsabakaya her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 5. dakikası 15-10 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle geçildi. Dış atışlardaki etkinliği sürdüren, boyalı alanda da rakibine kolay imkanı tanımayan Galatasaray Nef, ilk periyodu 32-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 8 sayıya kadar (31-39) çıkan farkı 14-0'lık seriyle kapatarak 17. dakikada 6 sayı (45-39) öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulunurken, Türk Telekom, soyunma odasına 54-47 önde gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, Berk Demir, Bouteille, Grant ve Taylor'ın sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (70-57) çıkardı. Galatasaray Nef, McGee, Caloiaro, Sadık Emir Kabaca ile karşılık verse de mücadelenin üçüncü periyodu 79-69 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Taylor, Grant, Bouteille'nin sayılarıyla mücadelenin bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı 18'e (100-82) çıkardı. Geri kalan dakikalarda arada farkın kapanmasına müsaade etmeyen Türk Telekom, mücadeleyi 106-91 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Murat Ciner

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Grant 15, Berk Demir 13, Bouteille 20, Semih Erden 1, Boran Güler, Taylor 28, Erkan Yılmaz 5, Eric 7, Sestina 8

Galatasaray Nef: Russel 10, Ennis 25, Caloiaro 9, Göksenin Köksal 6, Ristic 8, McGee 19, Sadık Emir Kabaca 14, Mahir Ağva, Muhaymin Mustafa

1. periyot: 25-32

Devre: 54-47

3. periyot: 79-69

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