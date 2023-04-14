Haberler Basketbol Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Euroleague Women'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Famila Schio ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:50
Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Final Four'da sahne alacak. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, İtalya temsilcisi Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - FAMİLA SCHİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Famila Schio maçı 14 Nisan Cuma günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE FAMILA SCHIO MAÇI CANLI İZLE

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