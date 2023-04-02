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Anadolu Efes 78-69 Manisa BBSK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Anadolu Efes, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 18:23
Anadolu Efes 78-69 Manisa BBSK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayıyla Vasilije Micic oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 17'nci galibiyetini alırken, Manisa BBSK ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Sinan Erdem Spor
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz
ANADOLU EFES: Pleiss 7, M'Baye 10, Beaubois 8, Micic 23, Clyburn 17, Larkin 11, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 11, Williams 8, Cruz 18, Bruinsma 2, Roberson 14, Mustafa Görür 8, Selim Şav 3, Ogün Sevinç 3, Tolga Kaan Birer 2, Erdi Gülaslan, Berkay Sinirlioğlu
1'İNCİ PERİYOT: 14-20
İLK YARI: 38-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59



Kaynak: DHA
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