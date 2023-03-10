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Derbi Fenerbahçe'nin

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 18 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Derbi Fenerbahçe'nin
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 yendi. Kıran kırana geçen mücadelede ilk çeyrek 25-24 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Kanarya devreyi de 40-36 önde tamamladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Kanarya üçüncü periyodu 61-51 önde geçerken mücadeleyi de 80-62 kazandı. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Toroslar-Uludağ: 69-73, Çankaya Üni.- ÇBK Mersin: 63-88, Nesibe Aydın-Botaş: 94-69, Beşiktaş-OGM: 88-82, Melikgazi Kayseri-Emlak Konut: 71-78.
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