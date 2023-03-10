Derbi Fenerbahçe'nin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 yendi. Kıran kırana geçen mücadelede ilk çeyrek 25-24 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Kanarya devreyi de 40-36 önde tamamladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Kanarya üçüncü periyodu 61-51 önde geçerken mücadeleyi de 80-62 kazandı. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Toroslar-Uludağ: 69-73, Çankaya Üni.- ÇBK Mersin: 63-88, Nesibe Aydın-Botaş: 94-69, Beşiktaş-OGM: 88-82, Melikgazi Kayseri-Emlak Konut: 71-78.