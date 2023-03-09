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Galatasaray Nef Unicaja Malaga: 72-67 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nun 4. maçında sahasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'yı ağırladı. Galatasaray Nef mücadeleden 72-67'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:11
Galatasaray Nef Unicaja Malaga: 72-67 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nun 4'üncü maçında sahasında ağırladığı Unicaja Malaga'yı 72-67 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 2'nci galibiyetini alırken, Unicaja Malaga ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini, Boris Krejic
GALATASARAY NEF: Caloiaro 15, Ennis 4, Sadık Emir Kabaca 13, McGee 11, Russell 15, Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 6, Muhaymin Mustafa, Ristic 6, Tan Yıldızoğlu
UNICAJA MALAGA: Brizuela 12, Kalinoski 7, Kravish 7, Perry 10, Thomas 4, Barreiro 2, Carter 10, Diaz 4, Ejim, Osetkowski 8, Saint-Supery, Sima 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-16
DEVRE: 41-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-58



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