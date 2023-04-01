Haberler Basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding 90-70 Beşiktaş GKN Kargo (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Alagöz Holding 90-70 Beşiktaş GKN Kargo (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Beşiktaş GKN Kargo'yu 90-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 15:00
Fenerbahçe Alagöz Holding 90-70 Beşiktaş GKN Kargo (MAÇ SONUCU)

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci müsabakası, 3 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya Vandersloot ve McBride'ın üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, Stewart'ın 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 13-3. İlk periyot, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iki takım da savunmada etkili başladı. İlk sayıları 14. dakikada Beşiktaş GKN Kargo bulurken, Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 40-28 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 23. dakikada Kübra Sevindik'in üçlüğüyle farkı tek hanelere çekti: 42-33. Stewart'ın etkili oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Alagöz Holding, 27. dakikada McBride'ın üçlüğüyle farkı 15 sayıya taşıdı: 55-40.

Son periyoda 65-48 üstün giren Fenerbahçe Alagöz Holding, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 90-70 galip ayrıldı.

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