Derbi heyecanı

INGKadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ilk maçları bugün oynanacak. Son 8 heyecanı F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle başlayacak. İki ezeli rakip saat 13.00'te Metro Enerji Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Günün diğer maçları ise şöyle: 15.00: ÇBK Mersin Yenişehir-Çankaya Üniversitesi, 16.00: G.Saray-Nesibe Aydın, 17.00: BOTAŞ-Emlak Konut. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde rövanş karşılaşmaları 3 ve 7 Nisan'da oynanacak. İki karşılaşmadan zaferle ayrılan takımlar adını yarı finale yazdıracak. Serid eşitlik olması halinde tur atlayan takım oynanacak üçüncü maçın ardından netlik kazanacak.