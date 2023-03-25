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Beşiktaş Emlakjet Gaziantep Basketbol: 107-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Beşiktaş Emlakjet, 107-74'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 20:14
Beşiktaş Emlakjet Gaziantep Basketbol: 107-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Gaziantep Basketbol'u evinde 107-74 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlılarda 27 sayıyla oynayan Jackson-Cartwright oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet ligdeki 7'nci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise 15'inci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Freeman 14, Jackson-Cartwright 27, Sokolowski 13, Burak Yıldızlı 5, Samet Yiğitoğlu 6, Egemen Güven 11, Usher 7, Okben Ulubay 14, McCormack 2, Ömercan İlyasoğlu 5, Kerem Konan 3, Yiğit Onan
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller-McIntyre 22, Dotson 6, Frankamp 19, Koray Çekici, Egbunu 12, Leon Harun Apaydın 4, Muhsin Yaşar, Hanlan 3, Emir Sivas 8, Birkan Batuk, Can Öğüt
1'İNCİ PERİYOT: 25-16
İLK YARI: 51-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-57

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