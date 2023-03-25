Beşiktaş Emlakjet Gaziantep Basketbol: 107-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Gaziantep Basketbol'u evinde 107-74 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlılarda 27 sayıyla oynayan Jackson-Cartwright oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet ligdeki 7'nci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise 15'inci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Freeman 14, Jackson-Cartwright 27, Sokolowski 13, Burak Yıldızlı 5, Samet Yiğitoğlu 6, Egemen Güven 11, Usher 7, Okben Ulubay 14, McCormack 2, Ömercan İlyasoğlu 5, Kerem Konan 3, Yiğit Onan

GAZİANTEP BASKETBOL: Miller-McIntyre 22, Dotson 6, Frankamp 19, Koray Çekici, Egbunu 12, Leon Harun Apaydın 4, Muhsin Yaşar, Hanlan 3, Emir Sivas 8, Birkan Batuk, Can Öğüt

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

İLK YARI: 51-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-57

