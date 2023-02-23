Haberler Basketbol Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'e konuk olacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketobol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Cuma günü ASVEL ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:40
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'e konuk olacak

Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.

Organizasyonda yaptığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip ise 18 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-72 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 791. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 791. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 790 karşılaşmada 449 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 543. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 542 mücadelenin 292'sini kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Arda Turan'a olay sözler! Volkan Demirel'i örnek gösterdi...
Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı
Moura için kıran kırana! Yıldız isme büyük baskı var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı!
Fenerbahçe Partizan deplasmanında
İstanbul barajları doluluk oranı (23 Şubat 2023)
2023 AÖF kayıt yenileme!
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak 09:40
Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı 09:17
G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu 09:15
Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... 08:51
Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! 01:29
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! 01:17
Daha Eski
Inter tek golle kazandı! Inter tek golle kazandı! 01:15
M. City turu İngiltere'ye bıraktı! M. City turu İngiltere'ye bıraktı! 01:15
Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." 01:15
İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! 01:15
Kartal'a Paraguaylı stoper! Kartal'a Paraguaylı stoper! 01:15
F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! 01:14