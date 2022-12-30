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Beşiktaş Emlakjet başantrenör Ahmet Kandemir ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Beşiktaş Emlakjet başantranör Ahmet Kandemir'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. (BJK SPOR HABERİ)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:04
Beşiktaş Emlakjet başantrenör Ahmet Kandemir ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Emlakjet, 2020-21 sezonundan bu yana takımın başantrenörlük görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Siyah beyazlılar Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür etti..

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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