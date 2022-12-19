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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması! İşte dönüş tarihi

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in 22 Aralık Perşembe günü takımla birlikte antrenmana çıkacağını söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 21:11
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması! İşte dönüş tarihi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde en iyi antrenör seçilen Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile yapacakları maçta Larkin'in oynamasını beklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Zor ve çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Hazır durumdayız. Takımımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Larkin'in de Panathinaikos maçında sahada olmasını ümit ediyorum. Son kontrolleri için Amerika'da şu anda. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek, perşembe günü takımla birlikte antrenman yapacak. Cuma günü de oynamasını bekliyoruz. Bir anda gerçek Larkin gibi oynamayacaktır ama onun da katılmasıyla gücümüze kavuşacağız."

"PANATHINAIKOS MAÇI ÇOK TEHLİKELİ VE ÖNEMLİ BİR MAÇ"
THY Avrupa Ligi'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ataman, "Bizim zorlu fikstürümüz bitmez. Bizim için ilk planda Avrupa Ligi çok önemli. Avrupa Ligi'nde çok çetin bir mücadele var. Kimin şampiyon olacağı belli değil. Hiç kimse 'Şu takım şampiyon olur' diyemiyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Önümüzdeki Panathinaikos maçı çok tehlikeli ve önemli bir maç. Geçen hafta 2 maçı da son saniyede kaybettik. Panathinaikos da Barcelona da son 1 dakika içinde kaybettiler." diye konuştu.

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