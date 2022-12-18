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Anadolu Efes 84-78 Tofaş (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes evinde Tofaş'ı konuk etti. Dengede giden karşılaşmada Anadolu Efes rakibi Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek 8. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 22:31
Anadolu Efes 84-78 Tofaş (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Tofaş'ı 84-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu, iki takımın da çekişmesine sahne oldu. İlk 5 dakikası 12-12 geçilen periyotta, Anadolu Efes, özellikle Elijah Bryant'ın üçlükleriyle avantajı yakaladı ve çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan taraf konuk Bursa ekibiydi. Mustafa Kurtuldum'un 10 üzeri sayı bulduğu periyotta rakibini ilk 5 dakika sonunda yakalayan Tofaş, son bölümde üstünlüğü ele geçirdi. Bitime 1 dakika kala Thompson ve Ege Demir'in iyi oyunuyla 7 sayı öne geçen Tofaş, devreyi de 43-47 üstünlükle bitirdi.

Maçın üçüncü periyodunda oyuncu kadrosunda değişikliklere giden ev sahibi ekip, rakibini bitime 6 dakika kala yakalayıp 2 sayı da öne geçti: 52-50. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sonraki bölümde, Tevfik Akdamar ve Özgür Cengiz'in ekstra üçlükleriyle sayılar bulan konuk ekip, son periyoda da 60-63 üstün girmeyi başardı.

Son periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes, ilk devrede yıldızlaşan Elijah Bryant'ın bu periyotta da özellikle üçlük atışlarından gelen ekstra sayı katkılarıyla rakibine karşı, 70-64'lük üstünlük kurdu. Son bölümde çekişmenin yaşandığı ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçı, sonlarda 9 sayı bulan Clayburn'un iyi oyunuyla hakimiyet kuran lacivert-beyazlılar, 84-76'lık skorla kazandı.

Elijah Bryant'ın 30 sayıyla galibiyetine büyük katkı verdiği Anadolu Efes, ligde sekizinci galibiyetine ulaşırken, Tofaş altıncı kez mağlup oldu.

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