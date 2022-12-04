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Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 13:54 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 14:10
Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 9. hafta heyecanı Gaziantep Basketbol ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 4 Aralık Pazar günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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