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Seçmeler için son şans

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için kapılarını genç yeteneklere açıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Seçmeler için son şans

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için kapılarını genç yeteneklere açıyor. Galatasaray Nef altyapı seçmelerine katılmak için bugün resmi internet sitesinden başvuru yapılabilecek.


BTC LEAGUE bugün başlıyor

FIFA Futbol Ligi Be The Champion League, yeniden start alıyor. Hem de Dünya Kupası ile eşzamanlı olarak ve FIFA'nın en yeni versiyonu olan 2023 sürümüyle... Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran Btc- Turk sponsorluğunda bugün başlayacak BTC League'de aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray espor takımlarının da yer aldığı 8 takım mücadele edecek. Ağustos ayında düzenlenen turnuvayı Galatasaray Espor takımı kazanmıştı.

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