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Promitheas Patras 83-98Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 98-83 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 12:53 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 12:57
Promitheas Patras 83-98Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın B Grubu 6. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 98-83 yendi.

Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğini 27-17 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 44-36 önde girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Türk Telekom, üçüncü periyodunu 69-63 üstünlükle kapattığı karşılaşmadan 98-83 galip ayrıldı.

Türk temsilcisinde Axel Bouteille, 24 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Türk Telekom, grupta 5. galibiyetine uzanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Promitheas Patras ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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