MHP Riesen 63-77 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 77-63 yendi.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da yapılan müsabakaya iyi bir giriş yapan Darüşşafaka, ilk 1,5 dakikada Olaseni, Ercan Osmani ve Yeboah'ın elinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı. Rakibinin farkı kapatarak oyuna ortak olmasına engel olamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe de 8-0'lık seriyle giren Darüşşafaka, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve devre arasına 41-36 önde girdi.

Darüşşafaka, iyi başladığı ve ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkardığı üçüncü çeyreği 61-41 önde tamamladı. Son çeyrekte de hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 77-63 galip ayrıldı.

Yeşil-siyahlı takımda Ercan Osmani 15 sayı, 10 ribaunt, Doğuş Özdemiroğlu 17 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Darüşşafaka'da Olaseni 12, Yeboah 9, Starks 7, Canberk Kuş 6, McCullough ve Hakan Sayılı 5'er, Can Korkmaz ise 1 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte Dunn 17 sayıyla maçın en skorer 3 oyuncusundan biri oldu.

Darüşşafaka, grupta oynadığı 4. maçta 2. galibiyet aldı. Alman ekibi ise ilk kez yenildi.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı. İstanbul ekibi, rövanş maçını kazansa da ikili averajı ele geçiremedi.