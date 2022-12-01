OCS Swans Gmunden 83-75 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımına 83-75 yenildi.

Gmunden kentindeki Raiffeisen Spor Salonu'da oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 17-15 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 38-33 önde girdi.

Savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını açan OCS Swans Gmunden, üçüncü periyodunu 56-45 üstünlükle kapattığı müsabakayı 83-75 kazandı.

Bu yenilgiye rağmen Gaziantep Basketbol, önceden ikinci tura çıkmayı garantilediği B Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.