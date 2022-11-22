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TOFAŞ 75-79 SIG Strasbourg (MAÇ SONUCU)

Temsilcimiz TOFAŞ Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fransız ekibi SIG Strasbourg'a 79-75 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 23:39 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 23:46
TOFAŞ 75-79 SIG Strasbourg (MAÇ SONUCU)

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Tofaş Spor Salonu'nda Fransız temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk etti. Maça etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Bouba Toure'nin etkili oyunu sayesinde ilk 5 dakikayı önde götürdü. SIG Strasbourg'un molası sonrası konuk takım toparlanırken, Matt Mitchell'in bu çeyrekte bulduğu 9 sayı sayesinde konuk takım ilk periyotu 22-20 önde bitirdi.

İkinci periyota etkili başlayan ekip TOFAŞ oldu. Ev sahibi takım özellikle Rob Gray'ın etkili oyunu sayesinde bitime 40 saniye kala farkı çift haneye çıkardı 45-34. Son yirmi saniye kala SIG Strasbourg'dan Matt Mitchell, kullandığı 2 serbest atışı sayıya çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi 45-36.

3'üncü periyotta TOFAŞ top kayıplarıyla başlayınca konuk takım farkı 5'e kadar düşürdü. SIG Strasbourg'dan Matt Mitchell'in etkili oyunu bu çeyrekte de devam etti ve kullandığı 3'lük atışla fark 2'ye düştü. Son bir dakika kala Suleiman Braimoh'un 3'lüğü ile skor 58-53'e geldi. Son dakikada toparlanan TOFAŞ bulduğu sayılarla 3'üncü çeyreği 61-53 önde bitirdi.

Son periyota iki takım da etkili başladı. Bitime 6 dakika kala Suleiman Braimoh'un üçlüğü ile fark yeniden çift haneye çıktı 69-59. Bu süreden sonra TOFAŞ sayı bulmakta zorlanırken, konuk takım maça ağırlığını koydu ve bitime 3 dakika kala yakaladığı seriyle 70-69 öne geçti. Son dakikalarda TOFAŞ bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve Marcus Keene'nin oyuna ağırlık koymasıyla SIG Strasbourg maçı 75-79 kazandı.

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

İLK YARI: 45-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-53

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