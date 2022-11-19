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Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 92-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaştı. Mücadele Başkent ekibinin 92-83'lük galibiyetiyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 18:01
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 92-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 92-83 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başladı. Başkent ekibi ilk basketini karşılaşmanın 3 dakikası geride kalırken atabildi. Pota altını Semih Erden ile iyi savunan Türk Telekom, skoru 2 dakika içinde 6-6'da eşitledi. Karşılıklı basketlerin ardından Vittorio ve Delgado ile etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-16 önde tamamladı.

Türk Telekom, iyi başladığı periyotta 2 dakika geride kalırken 23-22 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Karşılıklı basketlerin ardından Pınar Karşıkaya, Erric ile etkili oldu ve son dakikaya 41-41 eşitlikle girildi. Maçın ilk devresi 44-43 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Son 3 dakikasına Taylor'un kullandığı faul atışları sonucunda Türk Telekom'un 60-59 üstünlüğüyle girildi. Semih Erden ile pota altında etkili olan ev sahibi ekip, Axel'in 3 sayılık basketi sonucunda periyodu 66-63 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip, 4. periyoda Sestina'nın 3 sayılık basketiyle başladı. Potasını iyi savunan başkent temsilcisi, 5 buçuk dakika geride kalırken Erkan Yılmaz'ın pota altından basketiyle 78-70 öne geçti. Jones, Sestina ve Taylor ile tabelayı değiştiren Tük Telekom, bitime 2.31 dakika kala skor 85-79'da Pınar Karşıyaka'ya mola aldırdı. Sestina'nın 3 sayılık basketiyle skor 90-83'te bitime 33.6 saniye kala rakibine yeniden mola aldıran Türk Telekom, karşılaşmayı 92-83 kazanan taraf oldu.

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