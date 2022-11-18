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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta heyecanı

Son dakika haberleri... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 7. haftasında takımlar 19 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:31
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı 19 Kasım Cumartesi günü yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Nesine Aydın'a konuk olacak. Galatasaray da evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Hafta Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor müsabakasıyla tamamlanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:

13.00 Nesibe Aydın - Fenerbahçe

13.30 Beşiktaş - Rize Belediyesi

14.00 Antalya Toroslar Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

14.30 Bursa Uludağ Basketbol - Emlak Konut

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Botaş

16.00 Galatasaray - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

19.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor

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