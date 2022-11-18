ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı 19 Kasım Cumartesi günü yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Nesine Aydın'a konuk olacak. Galatasaray da evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Hafta Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor müsabakasıyla tamamlanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:
13.00 Nesibe Aydın - Fenerbahçe
13.30 Beşiktaş - Rize Belediyesi
14.00 Antalya Toroslar Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor
14.30 Bursa Uludağ Basketbol - Emlak Konut
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Botaş
16.00 Galatasaray - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
19.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor