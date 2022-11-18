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Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague

Euroleague'de heyecan devam ediyor. Partizan, 8. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:00
Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague

Partizan Basketbol Takımı, Euroleague'nin 8. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı 18 Kasım Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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