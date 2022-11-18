Pınar Karşıyaka Türk Telekom maçına şanssızlığını kırmak istiyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne hızlı bir giriş yapmıştı.
Yeşil-kırmızlılar, evinde Manisa Büyükşehir Belediye'yi, deplasmanda ise Beşiktaş Emlakjet ve Galatasaray NEF'i mağlup ederek ligde 3'te 3 yapmıştı.
Daha sonra evinde Tofaş'a, deplasmanda ise Fenerbahçe Beko'ya kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10. sırada yer alıyor.
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