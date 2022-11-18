Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka Türk Telekom maçına şanssızlığını kırmak istiyor

Pınar Karşıyaka Türk Telekom maçına şanssızlığını kırmak istiyor

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Cumartesi günü Ankara temsilcisi Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Karşıyaka, Türk Telekom'ı mağlup ederek, 2 maçlık seriyi bozmak istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:21
Pınar Karşıyaka Türk Telekom maçına şanssızlığını kırmak istiyor
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 Kasım Cumartesi günü, Ankara temsilcisi Türk Telekom ile Anakara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, iki maçlık kazanamama serisini Ankara'da bozmak istiyor.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne hızlı bir giriş yapmıştı.

Yeşil-kırmızlılar, evinde Manisa Büyükşehir Belediye'yi, deplasmanda ise Beşiktaş Emlakjet ve Galatasaray NEF'i mağlup ederek ligde 3'te 3 yapmıştı.

Daha sonra evinde Tofaş'a, deplasmanda ise Fenerbahçe Beko'ya kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10. sırada yer alıyor.
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