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BASKETBOL: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ün vefatının 84. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:34 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:35
BASKETBOL: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk bütün hayatını vatanına adamakla kalmayarak; askeri, siyasi ve insani yönleriyle de dünyaya örnek bir lider olmuştur. Fikirleri, Cumhuriyetimizi geleceğe taşırken en kıymetli rehberimizdir. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum."

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