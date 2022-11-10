Aktüel haberler (10.11.2022)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak. TSİ 21.45'teki karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Son 2 sezonun şampiyonu olan temsilcimiz, bu sezon 6 maçta 2 galibiyet alabildi.



FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yarın evinde Belçika ile 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular, "Şampiyonaya gitmek istiyoruz" dedi.



Bayern Münih'in Senagalli yıldızı Sadio Mane, tendon sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Bayern'in önceki gün Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanan Mane'nin Katar'a gitmesinin zor olduğu kaydedildi.



Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Sarıyer Belediye'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-20, 25-12 ve 25-18 sonuçlandı. Diğer sonuçlar şöyle: Sigorta Shop- PTT 2-3, THY-Kuzeyboru 3-0.