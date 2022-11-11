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Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 oyuncusu milli takımlarına gönderdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:02
Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarına çağırıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona milli maçlar için ara verilirken, İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncu milli takımlarda terleyecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci turunda Karşıyakalı Kenan Sipahi ay-yıldızlı ekibimizde, Kuzminskas Litvanya'da, Delgado Dominik Cumhuriyeti'nde, çifte vatandaşlığı bulunan Thomas Akyazılı ise Belçika Milli Takımı'nda görev yapacak.

Kenan'ın kadrosunda yer aldığı A Milli Takımımız ile Thomas'ın oynadığı Belçika, bu akşam İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakip olacak.

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