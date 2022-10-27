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Türk derbisinde kazanan Nesibe Aydın

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta karşılaşmasında iki Türk takımı kozlarını paylaştı. Nesibe Aydın, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 67-49 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 19:39
Türk derbisinde kazanan Nesibe Aydın

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta karşılaşmasında iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Nesibe Aydın, konuk olduğu Bursa Uludağ Basketbol'u 67-49 yendi.

- Bursa Uludağ Basketbol: 49 - Nesibe Aydın: 67

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Xhelal Mümini (Kosova), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Daniella Torok (Macaristan)

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 5, Davis 11, Gizem Uca, Deniz Çolakoğlu 11, Gonca Karataş, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Ayşegül Erdoğan, Cannon 20

Nesibe Aydın: Feride Akalan 13, Thomas 10, Egbo 12, Duygu Özen 2, Gülşah Duman, Derin Yaya 7, Elif Emirtekin 2, Diallo 8, İlayda Güner 13

1. Periyot: 8-17

Devre: 16-33

3. Periyot: 33-52

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