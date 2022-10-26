Haberler Basketbol Prometey Slobozhanske 90-84 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Prometey Slobozhanske 90-84 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası A Grubu üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey Slobozhanske takımına 90-84 yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 22:54
Prometey Slobozhanske 90-84 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Letonya'daki Arena Riga'da oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapatan Prometey Slobozhanske, devre arasına ise 42-39 üstün girdi.

Ev sahip ekip, üçüncü periyodunu 68-62 önde geçtiği mücadeleyi 90-84 kazandı.

Prometey Slobozhanske'de Gian Clavell, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, gruptaki 3. maçında ilk kez kaybederken, Prometey Slobozhanske ise ikinci galibiyetini aldı.

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