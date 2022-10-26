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Galatasaray Çağdaş Faktoring - Slavia Banska Bystrica: 94-52 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde Slovakya temsilcisi Slavia Banska Bystrica ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun ilk haftasında rakibini 94-52 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:14
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Slavia Banska Bystrica: 94-52 | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya ekibi Slavia Banska Bystrica'yı 94-52 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 34-10 önde tamamlayan Galatasaray, soyunma odasına 60-22 üstün gitti.

Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini 80-36 önde geçtiği karşılaşmadan 94-52 galip ayrıldı.

Attığı 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alaina Coates, galibiyette başrol üstlendi. Coates'in yanı sıra Azura Stevens 15, Kamile Nacickaite ise 14 sayı kaydetti.

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