Pınar Karşıyaka - Reggio Emilia: 83-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

83-76. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Pınar Karşıyaka'da McCollum 33 sayı, 4 ribaund, 5 asistlik müthiş performansıyla takımına galibiyeti getirdi. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla grupta evinde taraftarından yoksun oynadığı iki maçı da kazanmayı başarıp liderlik yarışında avantaj elde etti. Maçı Karşıyaka'nın isim sponsoru Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio da izledi.



Maçın başında öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran konuk ekibe Karşıyaka, McCollum'un üçlükleriyle yanıt verdi. Periyodun bitimine 2 dakika 9 saniye kala Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketiyle skoru 19-19'a getiren temsilcimiz, ardından son 1 dakikaya girilirken Vitto Brown'la 26-24 öne geçti. İlk periyot yine Vitto Brown'ın pota altından son saniye basketiyle 26-24 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka, maçın yıldızı McCollum'un üst üste sayılarıyla farkı 8 sayıya çıkardı. İtalyan ekibi farkı 1'e indirse de soyunma odasına 46-42 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. McCollum, ilk yarıda takımının attığı 46 sayının 23'üne imza attı.



Üçüncü periyotta Emilia'nın farkı eritmeye çalıştığı anlarda Kenan'la kritik basketler bulan Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Farkı açan yeşil-kırmızılılar, dördüncü periyoda 10 sayı farkla, 63-53 önde başladı. Son periyotta Emilia farkı 2 sayıya kadar indirse de McCollum ve Delgado'nun kritik basketleri Pınar Karşıyaka'ya 83-76'lık galibiyeti getirdi.