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FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu

Son dakika haberleri... FIBA Kadınlar EuroLeague'de heyecan başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer aldığı ligde gruplar belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:45
FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 normal sezon grupları belli oldu.

Ligde Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek. Elemeleri geçemeyen BOTAŞ ise yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Eleme maçlarının ardından Olimpiakos A Grubu'na, DVTK Hun-Therm ve Spar Girona ise B Grubu'na katıldı.

Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 14-16 Nisan 2023'te düzenlenecek Dörtlü Final'e katılacak.

Normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Olimpiakos (Yunanistan)

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), DVTK Hun-Therm (Macaristan), Spar Girona (İspanya).

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