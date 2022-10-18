Hamburg Towers - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2. hafta maçında Hamburg Towers ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg Towers - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAMBURG TOWERS - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamburg Towers - Türk Telekom basketbol maçı 18 Ekim Salı günü saat 20:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Hamburg Towers - Türk Telekom - CANLI İZLE