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NBA oyuncuları Avrupa Şampiyonasına veda etti

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası NBA'de en iyi 5'ine giren oyuncularının milli takımları, Slovenya, Sırbistan ve Yunanistan, turnuvaya erken veda etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:20
NBA oyuncuları Avrupa Şampiyonasına veda etti
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022), Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'inde yer alan önemli isimleri kadrosunda bulunduran ve şampiyonlukta favori gösterilen ülkeler, yarı finali bile göremedi.

Şampiyonanın en büyük favorilerinden Giannis Antetokounmpo'nun yer aldığı Yunanistan, Luka Doncic'in forma giydiği Slovenya çeyrek finalde, Nikola Jokic'in liderliğini üstlendiği Sırbistan ise son 16 turunda sürpriz şekilde rakiplerine boyun eğdi.

NBA'de son iki normal sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Jokic'in forma giydiği Sırbistan, grup maçlarını rahat şekilde kazanarak son 16'ya yükseldi.

Jokic'in yanı sıra Avrupa Ligi'nin MVP'si Vasilije Micic, Nikola Kalinic, Nikola Milutinov, Mark Guduric gibi önemli isimleri de bulunan Sırplar, son 16'da İtalya'ya yenilerek altın madalya favorisi olduğu turnuvaya çeyrek final bile göremeden veda etti.

Antetokounmpo'nun yer aldığı Yunanistan da Tyler Dorsey, Nick Calathes, Kostas Sloukas gibi isimlerine rağmen çeyrek finali geçemedi. Ev sahibi Almanya'ya 107-96 yenilen Yunanistan, altın madalya umuduyla geldiği organizasyonu erken tamamladı.

Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine ise Polonya imza attı. NBA yıldızı Luka Doncic'in liderliğindeki Slovenya, Polonya'ya çeyrek finalde kaybetti ve son şampiyon unvanıyla geldiği organizasyonda madalya bile alamadı.

NBA'de son sezonda Jokic, Doncic ve Antetokounmpo, sezonun en iyi 5'inde yer almıştı.

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